Plastik fundet i mad: - Vi tager ingen chancer

Det hvide stykke plastik, der blev slået af, var på størrelse med en femkrone og blev fundet med det samme, men der manglede to små, hvide stumper.

- I forbindelse med rengøring af maskinen er en medarbejder kommet til at vende en skål forkert. Det er en menneskelig fejl, og det var ikke til at se, hvordan den skulle vende.

Det forklarer Jesper Friis, direktør i Good Food Group, der står for importen af varen, efter at der blev fundet skarpe hvide stykker plastik i kokosmelet.

Der var tale om en menneskelig fejl, der gjorde, at Rema 1000 torsdag måtte trække kokosmel af eget mærke tilbage.

De små, hvide plastikstykker kan være særligt svære at se i det hvide kokosmel, lyder det fra direktøren.

- Det var træls, at det skete, lige da vi lavede kokosmel - havde plastikken nu været blå, havde man måske kunnet se det. Derfor har vi også spurgt om vi ikke kan få plastikken i blå, siger Jesper Friis.

Virksomheden har rettet op på fejlen ved at gøre det tydeligt for medarbejderne, hvordan skålene skal vende, og vil forsøge at fange fremtidige uheld på en ny måde.

- Vi vil forsøge os med noget plast som indeholder metal, så vi kan fange fremtidige uheld med en metaldetektor.