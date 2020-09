Pladsmangel i midtjyske arresthuse skaber kaotiske situationer

I flere celler sidder der flere fanger, end de er beregnet til, fortæller fællestillidsrepræsentanten for Fængselsforbundet Midt- og Nordjylland. Foto: Ritzau / Scanpix

- Folk bliver syge af det her. Flere går ned med stress, på pension eller ønsker ikke at møde ind, siger Fællestillidsrepræsentant, Fængselsforbundet Midt- og Nordjylland, Brian Hedensted, TIL TV2 ØSTJYLLAND.

Som tillidsrepræsentant snakker Brian Hedensted jævnligt med flere syge kolleger, der er ved at trække stikket. Ifølge ham er tendensen klar.

- Der er mange, der kommer til mig. Pladsmangelen har stået på længe, og betjentene begynder at falde fra nu. Den lange belastning med for mange indsatte har skabt flere sygdomme – det er faktum, siger han og fortsætter:

- Betjentene er utrygge, og gør vi ikke noget nu, så ender det i kaos, forklarer han.

I nogle arresthuse har de et rum i en kælder uden vinduer, hvor de lukker nye ansatte ind. Foto: Privat

Please, ikke politiet

Brian Hedensted fortæller, at der er 45 flere indsatte, end der er plads til, i arresthusene i Midt- og Nordjylland.

I Aarhus og Randers er der 13 flere indsatte end pladser. Arkivfoto. Foto: Colourbox

Det betyder, at betjentene er pressede på både tid, fagligheden og psyken.

- Helt ærligt, så er det kommet dertil, hvor vi frygter at tage telefonen. For tænk, hvis det er politiet, der skal bruge en plads til en anholdt – En plads, vi ikke har, men som vi skal finde. Så slemt er det, siger han.

I hverdagen betyder pladsmanglen samtidig, at betjentene må leve med en større risiko for at blive overfaldet.

- Når man dagligt skal håndtere flere fanger i færre celler, er man langt mere udsat – det er klart. Pladsmanglen udsætter betjentene for en enorm fare, siger han.

Indsatte gemt væk i kælderen

Den store pladsmangel betyder også, at betjentene må tænke i alternativer, når de endnu engang skal gøre plads til en ny indsat.

- I nogle arresthuse har de et rum i en kælder uden vinduer, hvor de lukker dem ind, siger han.

Alternativerne skaber utilfredse indsatte, og det går igen udover de ansatte.

- Alt falder tilbage på betjenten, der er på vagt. Der er enormt pres på, og vi mister altså folk på det her. Vi kan ikke blive ved, siger han.