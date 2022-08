Pirattaxaer er tilbage - politiet advarer imod at bruge dem

Derudover formoder politiinspektør ved Østjyllands Politi Jesper Bøjgaard, at der er et mørketal.

- Det er mit indtryk, at der er nogen, der undlader at anmelde, hvis man nu kommer af med 200 eller 500 kroner mere, end man har aftalt for en pirattaxa-tur. Jeg tror til gengæld, at hvis man først bliver udsat for et tyveri eller røveri, så hører vi om det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan være farligt

Politiet advarer imod de ulovlige taxaer. For det er ikke bare på kant med loven. Det kan også være farligt at tage et lift med en pirattaxa.

Jonas Trolle fra Aarhus faldt for nogle år siden for fristelsen. Det endte i et røveri.

Efter at have kørt rundt med de to gerningsmænd, oplevede han, hvordan prisen steg og steg. Til sidst blev han truet med tæsk, hvis han ikke hævede flere tusinde kroner.

- Det virkede som om, at jeg ikke skulle gøre ret meget galt, før jeg ville få et slag, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Trolle indrømmer i dag, at det var naivt at sætte sig ind i en fremmed bil.

To mænd blev to måneder senere dømt for røveriet ved Retten i Aarhus.