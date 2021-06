'Pinligt', 'tynd' og 'en ommer': Ny EM-sang bliver haglet ned

Jyllands-Posten giver sangen tre af seks stjerner.

I Ekstra Bladet betegner anmelder Thomas Treo Alphabeats nummer som "et selvmål" og en "tabersang". Sangen får to af seks stjerner.

- Popgruppen fra Silkeborg plejer ellers at være ganske ferme til at skrue en ørehænger sammen, men som så mange før dem forveksler de folkelighed med at være bøvet, og til tonerne af et stampende glambeat marcherer skæringen i egne netmasker som et pinagtigt selvmål, skriver han.

Hele landsholdet synger med

Sangen skal til sommerens EM være den fælles slagsang for det danske fodboldlandshold.