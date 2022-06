Peter og Peter var blandt de første - i dag er der tiårs-jubilæum

Der er i dag gået ti år siden, at Peter Borg og Peter Rothgardt blev gift. Dagen er dog ikke kun særlig for dem, men også for den danske folkekirke.

For onsdag markerer samtidig tiårsdagen for, at par af samme køn kan blive viet i kirken. Og her var Peter og Peter blandt de allerførste par, der blev viet.

Det skete foran hundredvis af mennesker, der på parrets opfordring var mødt op til globryllup.

- Det var meget, meget rørende. Vi stod jo begge to og tudede om kap. Det var fantastisk, siger Peter Borg.