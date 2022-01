Personlig træner: Glem de store mål om vægttab - sådan lykkes du

- Sænk barren

Men vil man for alvor gøre noget godt for sig selv og sin krop, er det en god ide at starte med at sætte små, konkrete mål.

Sådan lyder rådet fra personlig træner og vanecoach, Mie Paulsen.

- Tit kommer vi til at falde i den her alt-eller-intet-fælde, hvor vi tænker, at vi enten skal gøre rigtig meget eller ingenting. Når vi gør det, at vi kommer til at jagte de store resultater og får sat os alt for store mål, som gør, at vi fejler, siger hun.

Også i fitnesscentrene, hvor TV2 ØSTJYLLAND torsdag aften mødte Mie Paulsen, kan det store rykind af kunder ses i januar, hvor nytårsforsættet om at komme i form skal føres ud i livet.