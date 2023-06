Pernille mistede tre børn - behandlingen er banebrydende

Arthur, Noah og Pedro. Tre gange på tre år har Pernille Burgdorf begravet sine børn, der døde, inden de fik lov til at begynde deres liv. I lang tid var det svært at finde en forklaring på, hvorfor hendes krop blev ved med at føde, før børnene var klar til at komme ud i livet. Men nu har et hold forskere undersøgt og behandlet Pernille Burgdorf, der har modtaget en helt ny type behandling som den første nogensinde. Resultaterne fra Pernille Burgdorf kan i fremtiden redde mange kvinder fra den sorg, hun har været igennem tre gange. - Lige pludselig bliver det meningsløse meningsfuldt, siger hun. I begyndelsen af 2021 møder hun ved et tilfælde læge Tine Wrønding, som mener, at hun kan hjælpe Pernille Burgdorf. På det tidspunkt har hun mistet Arthur, Noah og Pedro, men tanken om at prøve igen, ligger stadig og ulmer. Tilfældigt møde Tine Wrønding er i gang med sit ph.d-projekt om kvinders vaginale flora på Københavns Universitet under professor, Henriette Svarre. Til daglig er hun læge på Hvidovre Hospital. Pernille Burgdorf lider af bakteriel vaginose, og det er med stor sandsynlighed årsagen til, at hun har født sine tre drenge for tidligt. Bakteriel vaginose er ganske udbredt hos kvinder og for de fleste helt uden symptomer. Men for kvinder, der vil have børn, kan det have alvorlige konsekvenser.

Fakta Bakteriel vaginose opstår, når der sker en ændring i skedens normale bakteriesammensætning. Det er ufarligt, og mange oplever slet ikke symptomer. Men når man er gravid, kan det være skyld i, at kvinden føder for tidligt eller mister barnet. Studier har vist, at en skæv sammensætning af bakterier i skeden er koblet til problemer med infertilitet, spontane aborter og for tidligt fødte børn.

Tine Wrønding mener, at Pernille Burgdorf kan gennemføre en graviditet, hvis hun får den rette behandling. Samtidig kan hun indsamle data til sit forskningsprojekt om bakterieflora i kvinders underliv.

Tvivlen fylder Det er ikke uden tvivl, Pernille Burgdorf og hendes mand Alexander Rud, bliver gravide igen. Men de bliver enige om, at de vil deltage i projektet i håbet om, at det denne gang vil lykkedes. De bliver dermed 'patient zero', altså de første, der prøver den type behandling, som Tine Wrønding og hendes kolleger forsker i. - Det var nervepirrende, for der var ingen garanti for, at det ville virke. Jeg har mistet tre drenge, så jeg ved godt, at det er en chance, jeg er nødt til at tage. Den chance får man ikke lige igen. Jeg er den første, der får tilbudt det, siger hun.

Som en del af forskningsprojektet og sin behandling må hun rejse til Hvidovre Hospital fra sit hjem i Silkeborg hver måned. Her undersøger Tine Wrønding hende og indsamler data til sit forskningsprojekt. Samtidig bliver Pernille Burgdorf som den første nogensinde behandlet med raske vaginale bakterier fra en kvindelig donor uden at gennemgå behandling med antibiotika først. En metode man kender fra tarmpatienter, men det er aldrig blevet brugt hos gravide. Behandlingen er med til at skabe en normal balance af mælkesyrebakterier uden at bruge antibiotika, som kan være skadelig for både den gravide og fostret. Forsker på fødestuen I takt med, at maven vokser, stiger håbet om, at det denne gang lykkedes at gennemføre graviditeten og få et levende barn med hjem. Donor-bakterierne skaber balance i hendes underliv, og den 2. december 2022 føder Pernille Burgdorf et sundt og rask barn, Erik Mario, med Tine Wrønding på fødestuen. Den viden, de har indsamlet undervejs, kan bruges til at hjælpe andre kvinder i fremtiden. - Jeg har ikke siddet på et projekt, som har været så stort og banebrydende, siger Tine Wrønding til TV2 Østjylland.

Hendes forskning er blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science Direct. I denne uge har hun præsenteret sine resultater på en international konference om reproduktion. Kan hjælpe andre Ifølge Tine Wrønding kan forskningen hjælpe kvinder, der er gravide, og kvinder i fertilitetsbehandling med at blive gravide og gennemføre graviditeten. - Det skaber en højere chance for at opnå graviditet i fertilitetsbehandling, hvis kvinden har samme lidelse. Det giver en højere chance for ikke at miste eller føde for tidligt, hvis det bliver behandlet rigtigt, siger hun.