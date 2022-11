Pendlere får 30 kroner ekstra med højere fradrag

I år er fradraget på 2,16 kroner for kørsel mellem 25 og 120 kilometer. Kører man mere end 120 kilometer, er satsen 1,08 kroner per kilometer.

Befordringsgodtgørelse er en økonomisk kompensation, man kan få, hvis man stiller sin bil til rådighed i arbejdsøjemed.

Satserne blev helt ekstraordinært hævet i april i år med tilbagevirkende kraft på grund af høje brændstofpriser.

Men benzinpriserne vil blive ved med at stige, vurderer Skatterådet, der samtidig forventer, at det også vil blive dyrere at få holdt bilen ved lige.

Derfor hæves satserne fra det nye år til 2,19 kroner for kørsel mellem 25 og 120 kilometer og 1,10 kroner for hvert kørt kilometer over 120 kilometer.

Selv om satserne for næste år er højere, står de ifølge FDM ikke mål med bilisternes øgede udgifter til pendlingen.

- Pendling er vigtig for mobiliteten af arbejdskraften, siger Ilyas Dogru.

Folk er villige til at have lidt længere til arbejde, hvis udgifterne til transporten i højere grad dækkes, mener han.

Adspurgt hvorvidt forbrugerøkonomen mener, at de stigende udgifter skal dækkes én til én af et øget fradrag, lyder svaret, at befordringsfradraget skal moderniseres, så det er tilsvarende.

- Så når vi har høje priser i samfundet, så skal det kunne afspejle sig i befordringsfradraget. Og hvis priserne på brændstof omvendt falder, skal det også afspejle sig, siger Ilyas Dogru.

Hvert år benytter cirka 1,2 millioner i Danmark kørselsfradraget eller godtgørelsen ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil.