PCR-testcentre påvirket af it-problemer

Obs: Opdateret 12.35 med oplysninger om, at testcentret i Skanderborg er åbnet igen.

Et pcr-testcenter i Skanderborg Kommune lukkede torsdag formiddag på grund af it-problemer. Lidt over middag kunne testcentret åbne igen.

Lukningen skyldes et it-problem, der påvirkede flere testcentre i Region Midtjylland.

Det fortæller TV2 ØSTJYLLANDs reporter på stedet.

Personalet på testcenteret kunne ikke scanne prøver og sygesikringsbeviser. Derfor blev de borgere, der havde bestilt tid til en test torsdag formiddag, sendt hjem. De kunne enten komme igen torsdag eftermiddag, inden testcenteret lukkede, eller bestille en ny tid.

Store problemer i Randers

Ventetiden på coronaprover.dk er torsdag formiddag over en time.

Regionshospitalet i Randers, der står for testcenteret i den sydlige del af Randers, melder også om store problemer på grund af it-fejlen.

Hospitalets presseafdeling siger, at testcenteret er gået over på nødprocedurer på grund af fejlen. Det betyder, at det tager ekstra lang tid, at få borgerne testet.

Testcenteret er ikke lukket på grund af fejlen, men folk har fået at vide, at hvis ikke de kan vente, må de bestille en ny tid.

Region Midtjyllands presseafdeling oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der ganske rigtigt har været en it-fejl torsdag formiddag. It-fejlen skulle være fundet, og meldingen er, at den skulle være udbedret omkring 11.30.