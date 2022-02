Paw har ti mødre og ti fædre

Selv rollen som forælder var ofte et delt ansvar mellem de voksne. I tråd med at bryde med de herskende samfundsnormer havde mange kollektivister også idealer om at ophæve den gængse familiestruktur. Det betyder, at der i dag er en god håndfuld omsorgspersoner, som har haft lige så meget indflydelse på Simon som hans biologiske mor.

- Min mor var Lone, Trine, Sisse, Mette og Lise og flere andre kvinder. De har lært mig, at der findes mange forskellige måder at være mor på, og jeg har oplevet mange forskellige temperamenter. Det har været en fordel for mig, er jeg sikker på, siger han.

Den flydende forældrekonstellation sikrede, at der altid har været en voksen til stede. Men samtidig har det også betydet, at forældrerollen sommetider har været en smule diffus.

- Enkelte af kollektivisternes børn giver udtryk for at have oplevet, at det der var alles ansvar, blev ingens ansvar. Det har været forskelligt fra kollektiv til kollektiv, men nogle steder havde man en idé om, at man som forælder ikke altid behøvede at være der, fordi der var andre voksne, siger Lea Glerup Møller, museumsinspektør på Museum Østjylland.

Det er også Simons oplevelse.

- Jeg søgte nok altid min biologiske mor, når jeg havde størst behov for trøst og tryghed. Og selvom der var andre voksne, som kunne tage over, så var den største ulempe uvisheden og utrygheden, det førte med sig - og savnet over, at hun ikke altid automatisk var der, siger Simon.