Pas på: Tæt tåge lægger sig over Østjylland

Det er med at passe godt på i trafikken, når der fra onsdag aften og frem til torsdag morgen kan være tæt tåge i Østjylland.

DMI har onsdag klokken 21:40 udsendt et varsel om tæt tåge på Djursland og omkringliggende kommuner.

Det vil sige, at varslet gælder disse østjyske kommuner:

Norddjurs

Syddjurs

Randers

Favrskov

Aarhus

Det forudsiges, at der vil være tæt tåge mange steder, og at sigtbarheden vil være under 100 meter.

Det har især betydning i trafikken, hvor man helst skal kunne se en del længere frem for at kunne forberede sin egen kørsel - og særligt i perioder med mange trafikanter på vejene.

Varslet løber frem til torsdag morgen klokken 08.05, hvor mange er eller har været på vej på arbejde eller i skole.