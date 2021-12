Pas på: Risiko for isslag i det østjyske

DMI varsler, at der er risiko for let isslag mandag eftermiddag og aften.



Varslet gælder for en stor del af landet, herunder også i det østjyske.

Der er varsel om isslag, da en front fra sydvest bevæger sig ind over landet mandag. Nedbøren, der falder, kan falde som både sne og isslag, oplyser DMI.

Pas på til fods og i bil

Isslag kan være farligt, da der er tale om underafkølende regndråber, der kan gøre veje og fortove isglatte.

Falder der isslag, skal man passe på både til fods og i bil. Tohjulede køretøjer skal man helt holde sig fra, anbefaler DMI.