Pas på i aften og nat: Rimtåge kan give glatte veje

Skal du ud at køre i det østjyske i aften eller i nat, er det en god idé at være ekstra opmærksom.

DMI har nemlig udsendt et varsel om risiko for tæt tåge eller rimtåge i aften- og nattetimerne på blandt andet Djursland og i Aarhus- og Odderområdet med sigtbarhed under 100 meter.