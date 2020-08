Pas på - høj brandfare de kommende dage

Flere områder i Østjylland befinder sig i de orange områder på Beredskabsstyrelsens brandfareindeks i de kommende dage, hvor termometret kommer til at vise de længe ventede sommertemperaturer. Det indikerer høj risiko for brande i naturen.

Der har været langt mellem sommerdagene denne sommer, hvor mange har valgt at blive i Danmark på grund af coronakrisen. Men i de kommende dage er store chancer for decideret sommervejr over landet.

Det betyder samtidig, at der er forhøjet risiko for naturbrande i en række byer i Østjylland, viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks.

Flere områder er orange onsdag. Det indikerer høj risiko for brand. Foto: Beredsskabsstyrelsen

Hos Østjyllands Brandvæsen holder man nøje øje med, hvordan situationen udvikler sig, fortæller indsatsleder Søren Møller.

- Vi er selvfølgelig opmærksom på, at den her varme har sammenfald med høsttid. Der skal ikke ret meget til, en lille sten, der slår en gnist, eller man får ikke rengjort filtre i mejetærskerne, siger han.

I øjeblikket afventer Søren Møller og hans kolleger, hvordan tørken udvikler sig, før man foretager sig yderligere.

- Vi opruster ikke endnu. Vi fortsætter med det beredskab, vi har hver dag, siger han.

Risikoområde udvider sig

Brandfareindekset viser, at der er forhøjet risiko i byer som Ryomgård, Allingåbro og Ørsted onsdag. Fredag og lørdag er der igen orange felter over Østjylland.

Her er det byer som Hadsten, Hinnerup og Hammel, der skal være opmærksomme, når grillen tændes, eller ukrudtsbrænderen findes frem.

Lørdag udvider området sig til også at dække længere vestpå mod Bjerringbro, Rødkærsbro og til Silkeborg.

Indsatsleder Søren Møller opfordrer til, at man er forsigtig i de kommende dage. Hvis man griller med kul eller tænder bål, skal man have vand klar ved siden af, men den store synder er et berygtet haveredskab.

- Ukrudtsbrænderen er skyld i rigtig mange uheld, og når tørken bliver større, så bliver risikoen også større, siger Søren Møller.