Pas på: Ældre svindles for millioner

- Vi ser desværre en stor stigning i antallet af denne type sager, typisk rettet mod ældre. Vishing kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte, men det kan også være en meget ubehagelig oplevelse at blive udsat for denne type svindel,” siger sektionsleder for forebyggelse og analyse i NCIK, Kresten Munksgaard.

Læg røret på

I nogle sager er de forurettede blevet svindlet for flere millioner kroner, før det er gået op for dem, hvad der er sket.



Svindlerne benytter sig af mange forskellige metoder, men ofte udgiver de sig for at være fra en myndighed eller bank for at franarre borgerne personlige oplysninger eller lokke dem til at overføre penge under påskud af, at deres konto er i fare.