Partier vil sende elever på tidlig juleferie

- I og med at smitten især er stigende blandt de yngre årgange, så kunne man overveje både at sende ungdomsuddannelser og de ældste klasser i skolerne hjem på en tidligere juleferie for simpelthen at begrænse aktiviteten, siger han.

Det er sundhedsordfører i SF, østjyske Kirsten Normann Andersen, helt enig i.

- Vi ved, det er de unge, der er smittebærere, og derfor kan det være nødvendigt, at vi reducerer muligheden for, at unge er sammen med mange andre unge, siger hun.

Barer og restauranter er også i spil

Enhedslisten mener også, det kan give mening at lukke restauranter og barer i en periode.

SF kan godt forestille sig, at restauranter og barer i de hårdest ramte områder i landet kan være nødt til at lukke i en periode.