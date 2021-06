Partier vil have coronapas udfaset og indføre kørekortmodel

- Jeg ser ikke noget i SSI's rapport, som skulle udelukke, at vi kan fortsætte udfasningen af coronapas. Man kan udvide områder, hvor man går over til en kørekortmodel i stedet for, siger Hvelplund.

Den model taler flere partier for. I dag fungerer coronapasset som en slags adgangsbillet. Eksempelvis til biblioteket eller til specifikke begivenheder.

Ved en kørekortmodel skal det være sådan, at indehaveren af coronapasset kan fremvise det, hvis myndighederne spørger til det. På samme måde som et normalt kørekort.

Planen skal fortsætte trods beregninger

Heller ikke Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser bekymret på SSI's beregninger. Planen med at udfase coronapasset skal fortsætte, siger han også.

- Jo større en forsamling er, jo vigtigere er det at bruge coronapas. Det handler om, at dem, der deltager, ved, at de andre deltagere enten er vaccineret eller testet, og at vi på den måde hjælper hinanden.

- Den tryghed er vigtig for folk at have, når man mødes i lidt større forsamlinger. I de situationer skal vi fortsat bruge coronapas, siger Thulesen Dahl.

Partierne mødes i Justitsministeriet onsdag eftermiddag klokken 16.