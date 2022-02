Partier presser minister for milliardstøtte efter stigende varmepriser

Gas og el stiger mest

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lugter det af, at de borgerlige partier "vil have ideologiske skattelettelser frem for at holde fokus på at få fair hjælp hurtigt ud".

- Men vi knokler videre ved forhandlingsbordet, skriver han i et mailsvar til Ritzau.

I øjeblikket er der forhandlinger om elpriserne, som banker i vejret, hvilket betyder, at varmeregningen for mange tusinde borgere stiger.

Derfor vil politikerne kompensere borgerne.