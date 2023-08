Partier langer ud efter Ellemann

Få her et overblik over det seneste halve år for Jakob Ellemann-Jensen:

* 1. februar.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen får et ildebefindende med svimmelhed og hovedpine efter en række møder.

Han er på Rigshospitalet, hvor der ikke var "noget alvorligt at melde".

* 6. februar.

I et opslag på Facebook lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen, at han "bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov". Det bliver senere meldt ud, at han er ramt af stress.

I stedet bliver Troels Lund Poulsen fungerende forsvarsminister, samtidig med at han passer sin post som økonomiminister, mens næstformand Stephanie Lose skal stå i spidsen for Venstres organisation.

* 9. marts.

- Det går fremad med mit helbred, skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

Til gengæld har Troels Lund Poulsen behov for at "dedikere mere af sin tid i Forsvarsministeriet" og derfor bliver Stephanie Lose hentet til Christiansborg som fungerende økonomiminister.

* 13. april.

Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose begynder en turné rundt i landets regioner for at møde Venstres medlemmer.

Ved det første møde i Sorø lyder det fra Stephanie Lose, at "det går fremad med Jakob, og han har det meget, meget bedre". Men hun kan ikke sætte en dato for, hvornår han kan vende tilbage.

* 8. maj.

Det sidste stop på rundturen hos medlemmerne er i Bording i Midtjylland.

Her fortæller Troels Lund Poulsen til Børsen, at Jakob Ellemann-Jensen "har det bedre", og at Ellemann-Jensen "har rakt ud" til ham efter et kasseeftersyn i Forsvarsministeriet blev offentliggjort ugen inden.

* 11. maj.

I et opslag på Facebook melder Jakob Ellemann-Jensen ud, at han vender tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister 1. august.

Det betyder, at Troels Lund Poulsen den dato vender tilbage til posten som økonomiminister, mens Stephanie Lose rejser hjem til Region Syddanmark, hvor hun er regionsrådsformand.

* 1. august.

Jakob Ellemann-Jensen vender som planlagt tilbage til sine poster som formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister.

* 22. august.

Jakob Ellemann-Jensen forlader posten som forsvarsminister for i stedet at blive økonomiminister. Forhenværende økonomiminister Troels Lund Poulsen bliver forsvarsminister.

Begrundelsen lyder, at Jakob Ellemann-Jensen ikke kan fortsætte som forsvarsminister, hvis han også skal være Venstres formand.