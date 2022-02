Partier forlader aftale om udflytning af uddannelser

Forundret minister

I en skriftlig kommentar til Uniavisen siger uddannelses- og forskningsministeren, at han er "noget forundret" over Enhedslisten og Alternativet, når "de siger, at de stadig er enige i aftalens formål".

Trods Enhedslistens og Alternativets exit, er der stadig et flertal af partier fra rød og blå blok, som står bag aftalen.

Men regeringens støtteparti De Radikale, som ikke er med i aftalen og længe har talt imod den, håber, at det ændrer sig.

- Det er stadig muligt at redde de unges uddannelser. Nu skal vi blot også have de øvrige partier - ikke mindst SF - til at forstå hvilken fejl de begik, siger uddannelsesordfører Katrine Robsøe (R) med henvisning til det tredje af regeringens støttepartier.

Ifølge Uniavisen mødes aftalepartierne igen torsdag 10. februar for at behandle de planer for at leve op til aftalens krav, som uddannelsesinstitutionerne har fremlagt.