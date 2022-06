Papkort til de digitalt udfordrede: - En rigtig god nyhed

- Vi arbejder rigtig meget for tilgængelighed i LEV og LEV Aarhus, fordi vi synes, at mennesker med udviklingshandicap også har lov til at tage rundt i byen. Og det her vil øge muligheden for det, konstaterer hun.

Vigtigt med frihed og selvstændighed

I Midttrafiks bestyrelse glæder mig sig også.

- Vi ved fra vores dialog med bofællesskaber i Aarhus, at frihed og selvstændighed er vigtige nøgleord for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Med det nye fuldtidspensionistkort får de et papkort og skal ikke bekymre sig om myldretid, køb af billetter eller tjek ind og ud, siger Hüseyin Arac (S), som både er medlem i Midttrafiks bestyrelse og næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune, ifølge pressemeddelelsen.



Her fremgår det desuden, at det nye fuldtidspensionistkort bliver indført på baggrund af henvendelser fra bofællesskaber og erfaringer fra Midttrafik Kundecenter. Kortet er endnu ikke klar til salg.