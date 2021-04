Pape og Ellemann vil fremrykke genåbning efter færre indlæggelser

I aftalen, der kaldes en rammeaftale, står der, at udendørsservering "som udgangspunkt" kan åbne den 21. april forudsat at gæsterne med et coronapas kan dokumentere, at de ikke er sandsynlige smittebærere. Indendørsservering er i aftalen sat til at åbne 6. maj.

Ellemann: Plads til at åbne mere

Jakob Ellemann-Jensen ser også gerne, at tidsplanen rykkes frem med en uge.

- Det vil blandt andet give forretninger i storcentre og andre steder mulighed for at åbne. Man skal huske, at det er folks rigtige arbejde og livsværk, som risikerer at smuldre mellem fingrene på dem. Det kan vi ikke være bekendt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I dag åbner blandt andre frisørerne igen. Bør man ikke afvente effekten af den åbning på smittetallene, før man åbner yderligere?

- Vi har netop ventet og set. Forudsætningen for det, der åbner i dag, var jo netop de 870 indlagte. Men det billede holder heldigvis ikke vand. Derfor er der plads til at åbne mere.

- Hvis vi bliver ved med at vente at se, så er det hensynsløst over for de mennesker, der ser deres livsværk smuldre, siger Jakob Ellemann-Jensen.

V-formanden besøgte tirsdag en skole på Islands Brygge i København. Her var det helt store ønske fra eleverne i 6. klasse ifølge Ellemann at få åbnet for indendørs idræt snart.

- Vi har brug for at få en større normalitet tilbage i vores hverdag, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om øget genåbning "nu".