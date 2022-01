Pantstationer drukner i dåser og flasker: Nu er nye på vej

Mange brugere af pantstationerne i Østjylland har nok prøvet at køre turen forgæves ud for at komme af med sine flasker og dåser. For stationerne bliver ofte fyldt og skal tømmes op til flere gange om dagen.

Det problem skal der dog gøres op med nu. Det fortæller Mette Klint, der er kommunikationskonsulent i Dansk Retursystem, til TV2 ØSTJYLLAND.