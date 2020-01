Palle er ikke længere alene: Siden tv-optræden er det kun gået én vej

- Åbnede i oktober 2017

- Omsatte i 2019 for cirka 700.000 kroner og har et mål om en omsætning på to millioner i år og fem millioner i 2021.

- Startede med udelukkende at sælge festartikler til børnefødselsdagen og har siden oktober udvidet med at tilbyde pynt til alle livets fester.