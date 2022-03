Påskefigur til børn tilbagekaldes: Kan gøre stor skade

Der er risiko for at små børn kan få adgang til knapcellebatterierne i en påskefigur solgt i Rema 1000.

Derfor tilbagekaldes produktet nu, da det kan have fatale konsekvenser og forårsage stor skade på de indre organer, hvis et barn sluger et knapcellebatteri, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.