Påske med renoveringsplaner? Forsker advarer om kræftfremkaldende byggemateriale

Det betyder, at håndværkere og private risikerer at blive udsat for det livsfarlige støv og indånde asbestfibre, når de renoverer boliger og bygninger opført, før forbuddet trådte i kraft, skriver Fagbladet 3F.

Selvom det har været forbudt at anvende asbest i Danmark siden 1986, vurderer eksperter nemlig, at det engang så populære byggemateriale stadig findes i godt en tredjedel af alle bygninger og i omkring 1-1,5 millioner gamle eternittage.

Hvis forårsvejret giver dig lyst til at fatte hammer og brækjern og gå i gang med det store renoveringsprojekt derhjemme, så bør du være opmærksom på risikoen for asbest.

- Asbest er en trussel mod folkesundheden. Hvis vi ikke gør noget nu, kommer vi til at se stadigt flere danskere blive syge og dø på grund af asbest, siger professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesund ved Aarhus Universitet.

Fjern eternit-tagene

Arbejdstilsynet har udarbejdet en lang oversigt over kendte byggematerialer, der indeholder asbest. Blandt dem er skifer eternit og de karakteristiske, bølgede eternittage, som Torben Sigsgaard mener, at det er på høje tid at få fjernet.

- Eternit-tagene er nok den største kilde til asbest i samfundet. De yngste eternit-tage er fra 1980'erne, og mange af dem er så gamle og porøse, at de er begyndt at smuldre og frigive asbestfibre til omgivelserne og de håndværkere, som piller dem ned, siger Torben Sigsgaard.

Som led i en ny arbejdsmiljøaftale besluttede et samlet Folketing for nylig fremover at give faste bevillinger til Arbejdstilsynet og stramme tilsynet med asbestarbejde i Danmark.

Arbejdstilsyn skal kunne give bøder

Det skal blandt andet ske ved at indføre en ordning, hvor virksomheder fremover skal have en autorisation for at kunne udføre asbestarbejde.

Samtidig skal Arbejdstilsynet have mulighed for at give bøder, hvis virksomheder ikke har anmeldt asbestarbejde, som de har pligt til ifølge lovgivningen.

Og endelig er der blevet sat 20 millioner kroner af i de kommende fire år til initiativer, som skal sikre, at færre mennesker i Danmark bliver udsat for asbest.