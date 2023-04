På trods af stigende priser: - Det vil vi helt sikkert prioritere

Og hvis turen går til Ree Park i påsken, kan man se frem til at slippe 670 kroner for en familie på fire med to voksne og to børn under 11 år.

- For os er det et tilvalg af, at vi skal give noget til børnene og gøre deres ferie god. Så priserne synes jeg ikke, man kan sige noget til. Det er jo det, det koster, og jeg synes, man får meget for pengene herude, siger han.

I Djurs Sommerland koster entréen for to voksne og to børn i alderen 3-11 år sammenlagt 1196 kroner . Tilsvarende koster det 1180 kroner i Tivoli Friheden. Vil man hellere se på dyr end at køre i rutchebane, skal man punge ud med 720 kroner for adgang til Randers Regnskov og altså 670 kroner i Ree Park.

Alt er blevet dyrere

Og det er da også på prisstigninger på alt fra foder til elektricitet i parkens hegn, man finder forklaringen.



- Jeg synes, at det er vigtigt at tage højde for, at prisen matcher produktet. Så ja, jeg vil mene, at det er en 31 procent bedre oplevelse at komme her i år end 2016, siger Pierre Skovgaard, der er marketingchef i safariparken

Han henviser til billetprisens stigning på 31 procent siden 2016, hvor en entreprisen for en voksen var 160 kroner.

- Vi har udviklet os markant over de seneste år, siger han.

Går ikke på kompromis

Men på trods af prisstigningerne er kulturtilbuddene ifølge en forbrugeranalytiker et af de sidste steder, vi vælger at spare.

- Der er nogle ting, vi ikke rigtig vil på på kompromis med. Vi har stadig brug for at holde ferie, så vi er blevet gode til her inden for de sidste år at kigge tilbudskataloger og sammenligne priser og virkelig forsøge at holde hverdagforbruget nede, siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker ved Pricerunner.

- Når det så kommer til ferier, vil vi gerne stadig ud, siger hun.