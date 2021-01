På trods af kritik: Centralisering af børnekræftområde er stadig på bordet

Han mener ikke, det er rimeligt, at syge børn og deres familier trues med at skulle rejse til den anden ende af landet i en udsat situation for at få en nødvendig behandling:

- Det kan man simpelthen ikke byde dem, siger Anders Kûhnau.

Efter dagens samråd, hvordan vurderer du så sandsynligheden for, at man beholder status quo?

- Det er tænkevækkende, at der endnu ikke er fremkommet nogen gode argumenter for at centralisere børnekræftbehandlingen i Danmark.

- Og når der ikke er argumenter for det, så mener jeg også, at Sundhedsstyrelsen bør tage alle tanker om centralisering helt af bordet. Dagens Samråd har jo med al tydelighed vist, at der ikke er gode argumenter, siger regionsrådsformanden.