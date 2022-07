På 14 år er hver femte butik i danske bymidter lukket

Ellen Højgaard Jensen fortæller, at det er en kulturel omvæltning, men at vi stadig godt kan lide bymidter.

Hun beskriver over for Jyllands-Posten, at vi identificerer os med vores by og ikke vores kommune. Derfor er det vigtigt, at bymidten ikke er nedslidt.

32 byer søgte oprindeligt om pengene i en forsøgsordning for frie bymidter.

Men Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør i 2023 ti byer, som alle har under 20.000 indbyggere, som kan få en del af en pulje på 130 millioner kroner.