Özlem Cekics dialoguddannelse er kæmpe hit

Dog mener Özlem Cekic ikke, at man skal være bange for eller undgå konflikter. Man skal bare huske at acceptere hinandens uenigheder.



- Man skal kunne tolerere at være uenige. Det er et af de vigtigste grundelementer i et demokrati, men vi kan sagtens være uenige uden at være ukærlige eller uvenner. Det er det, vi prøver at lære brobyggerne, siger hun.