Overlæge svarer på 6 spørgsmål fra corona-skeptikere

Lars Østergaard: I det danske studie var der ikke ret mange mennesker med, der havde coronavirusinfektion. Og i undersøgelsen, der undersøgte man kun, om mundbindet hjalp på at undgå at blive smittet. Man undersøgte ikke, om mundbind var en god hjælp, til at man ikke smittede andre.

Og så var der en lille ekstra finte i det her studie. Og det var, at hvis man så på selve tallene, så var der faktisk kun halvt så mange, der fik et alvorligt forløb af corona hos dem, der brugte mundbindet i forhold til dem, der ikke brugte mundbindet.

Og så kan jeg yderligere tilføje, at hvis man ser på alle de lande, hvor man har brugt mundbind i starten af epidemien i forhold til de lande, hvor man ikke har brugt mundbindet, så er det altså gået væsentligt bedre med at have epidemien under kontrol for dem, der brugte mundbind.