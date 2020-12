Overlæge: For mange danskere vil sige nej til corona-vaccine

Men det er svært at sætte et præcist tal på flokimmunitet. Derfor er det ikke nødvendigvis nok, at 70 procent af befolkningen vil vaccineres.

Det vurderer Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

- Vi ved jo ikke præcis, hvad det tal, der skal til for at opnå flokimmunitet, reelt er. Det kunne sagtens være over 70 procent.

- Den anden ting er, at jo flere der vil lade sig vaccinere, jo hurtigere kan man opnå, at epidemien begrænses og forhåbentlig helt forsvinder igen, siger han.

Mange er usikre