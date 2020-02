Overblik: Sådan fordeler Michelin-stjernestøvet sig over Østjylland

Mandag aften har den franske ’Michelin Guide’ uddelt stjerner til restauranter i Danmark.

Blandt aftenens modtagere af de verdensberømte stjerner finder man tre østjyske restauranter.

Den aarhusianske restaurant Domestic får en Michelinstjerne for fjerde år i træk.

Yderligere to aarhusianske restauranter har fået én af de eftertragtede stjerner.

Det drejer sig om Frederikshøj og Gastromé, som også kan juble over at have fået det ultimative gastronomiske skulderklap af 'Michelin Guide'.

- Vi har holdt øje hele aftenen. Vi har bibeholdt vores stjerne, og det betyder, at vi lever op til det niveau, som vi hver eneste dag arbejder for at opnå. Vores gæster er glade, og det betyder alt for os. Det er det, det handler om, siger Sara Marie Malling Olsen, der er tjener på Gastromé, til TV2 ØSTJYLLAND.

Restauranter får helt ny pris

Flere østjyske restauranter har mandag aften modtaget en helt ny pris af 'Michelin Guide'.

Prisen anerkender bæredygtig gatronomi.

De østjyske modtagere af den grønne femkløver, som emblemet for den nye pris forestiller, er den aarhusianske restaurant Hærværk og to restauranter på Djursland, nemlig Molskroen i Ebeltoft og Moment i Rønde.

Molskroen i Ebeltoft har mod sin forventning ikke modtaget en Michelinstjerne. Til gengæld har den fået en helt ny anerkendende pris. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Disse restauranter kan altså have det grønne emblem fremme for at vise, at de er blevet anerkendt for deres fokus på bæredygtighed.

God mad til prisen

Restaurant Hærværk og restaurant Pondus i Aarhus og Restaurant Moment i Rønde har fået en Bib Gourmands til årets Michelin-uddeling.

Det betyder, at de ikke får en stjerne, men til gengæld bliver de noteret som et sted, der tilbyder god mad til prisen.

Restaurant mister stjerne

Den aarhusianske restaurant Substans, der sidste år vandt en michelinstjerne, har ikke modtaget en stjerne i år, fordi de i 2019 lukkede deres restaurant i Frederiksgade ned.

I løbet af foråret åbner de en helt ny restaurant på Aarhus Ø.

Sådan fordeler stjernerne sig på landsplan

Restauranten Alchemist med chefkok Rasmus Munk er strøget direkte ind i michelinguiden for de nordiske lande med to michelinstjerner.

Derudover er Jordnær i Gentofte gået fra en til to michelin-stjerner.

Det betyder, at der er status quo, hvad angår antallet af michelinstjerner i Danmark - inklusiv Færøerne.

Danmark har nemlig - ligesom sidste år - 35 michelinstjerner, men stjernerne er i 2020 fordelt på 26 restauranter i stedet for 28.