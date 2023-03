Overblik: Nye regler om affaldssorteringer på vej

Fire kommuner forventer at være klar i år. Det er Favrskov til maj og Nord- og Syddjurs mellem maj og september og Aarhus Kommune som forventer at indføre ordningen i løbet af sensommeren.

Her skal beboerne forberede sig på at udvide affaldssorteringen til 10 typer fra maj måned i år. Noget de er i fuld gang med at forberede sig på i Hammel.

Deadlinen blev flyttet til udgangen af 2022 for ni af fraktionerne og 1. juli 2023 for tekstiler.

Reglerne skulle være trådt i kraft 1. juli 2021, men i 2021 fik kommunerne dispensation, fordi for mange kommuner simpelthen ikke nåede at blive klar.

Meget af affaldet kan sorteres i spande med flere rum. Ideen er, at et almindeligt parcelhus i udgangspunktet højst skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 fraktioner af affald.

- Det rigtige at gøre med at sortere, det er at sikre sig, at man kommer det affald, man har, i de rigtige rum.

- Og der er man hjulpet, med vejledninger på de spande man har og med nogle vejledninger inde i huset, forklarer Lone Bejder, der er projekt- og udviklingschef i Favrskov Kommune.