Overblik: Nu træder nye restriktioner i kraft

Smittetal på over 2000 om dagen og et stigende kontakttal. Statistikken for smittespredningen af coronavirus i Danmark går den forkerte vej, og derfor offentliggjorde regeringen mandag planen for en ny delvis nedlukning af landet.

Provins-restaurant kimet ned af københavnere - fik 52 nye reservationer efter nedlukning

I 38 kommuner træder disse strammede restriktioner i dag i kraft. Restriktioner, som blandt andet betyder, at de ældre skoleelever igen skal undervises hjemme, og at restauranter ligesom i foråret nu igen kun må servere mad ud af huset.

De nye restriktioner, som i dag træder i kraft, er:

Alle restauranter og barer lukker. Der må dog stadig sælges takeaway ud af huset.

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Alle skolebørn fra femte klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Svømmehaller, fitnesscentre og lignende skal holdes lukket.

Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget.

Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden

Frygter 4000 smittede

Regeringens delvise nedlukning af landet er blandt andet blevet til på baggrund af et notat, som Statens Serum Institut står bag. Notatet, som TV 2 er i besiddelse af, beskriver, at hvis smittespredningen fortsætter som nu, så kan der være omkring 4000 nye smittede hver dag op til jul - og et deraf presset sundhedsvæsen til følge.

Restriktionerne gælder indtil videre frem til og med den 3. januar.