Overblik: Her fejres der 1. maj

Kalenderen siger 1. maj, og det betyder, at det søndag er arbejdernes internationale kampdag.

Den 166 år gamle festdag bliver markeret verden over, og i Østjylland vil der er også være massevis af taler, røde farver og sang.

Her giver vi dig et overblik over, hvor der fejres 1. maj i landsdelen, og hvilke talere der blandt andet skal op på talerstolen.