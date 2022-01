Over tre millioner har fået en revaccination mod corona

Det var den variant, der var dominerende i Danmark, ind til omikron kom til landet og overtog smitten.

Et nyligt studie fra Statens Serum Institut (SSI) har anslået, at et boosterstik med Pfizer/BioNTech-vaccinen giver en beskyttelse på 55 procent mod smitte i den første måned sammenlignet med 81 procent for deltavarianten. Studiet er lavet blandt personer over 60 år.

Spørgsmålet er, om ét boosterstik viser sig at være nok for nogle danskere, eller de skal indstille sig på flere i fremtiden.

I Israel er der indledt et forsøg, hvor sundhedsansatte har fået et fjerde stik med en coronavaccine, og det er også givet til ældre på plejehjem.

Det er endnu uvist, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark. Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at man "løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt".

I slutningen af december sagde styrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde, at vaccination kan blive nødvendigt hvert år - særligt for ældre og sårbare borgere.

- Det er for tidligt at sige, hvad det præcis bliver, men hvis det sker, er vi klar til det. For der er ingen tvivl om, at vaccinerne er det, der skal redde os fra fremtidig belastning i epidemien, sagde han.