Otte østjyske kommuner når ikke grønt mål for affald

Selv om 36 kommuner ikke når i mål med at indsamle alle ni typer affald, så er mange kommuner godt på vej til at opfylde kravet.

Eksempelvis ventes skraldebilerne i 88 kommuner fra nytår at tage sorteret plastikaffald med på vognene.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin (S). Ministeriet henviser til en tidligere udtalelse fra ministeren.

- Den nye affaldssortering er en ambitiøs plan og en stor opgave for kommunerne, og mange kommuner mangler bare det sidste stykke.

- Men alle kommuner skal selvfølgelig helt i mål. Det er opgaven af hensyn til klimaet, miljøet og grønne arbejdspladser, sagde ministeren i en udtalelse på ministeriets hjemmeside 25. marts.

Fire ud af fem borgere mener, at den nye grønne affaldssortering er nødvendigt for at passe på miljøet.

Det viser en undersøgelse, som rådgivningsvirksomheden Rambøll har lavet for Miljøstyrelsen.