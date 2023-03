Otte anholdt i kæmpe narkoaktion

Østjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har i samarbejde med tysk politi onsdag anholdt otte mænd med dansk statsborgerskab i en koordineret aktion.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Mændene er sigtet for at have indsmuglet store mængder hård narkotika til Danmark i form af kokain og hash og for at have videresolgt narkotikaen på gaden.



De otte mænd er i alderen fra 39 til 55 år.



Biler, designermøbler og kontanter

Politiet beslaglagde ved aktionen en lang række affekter. Heriblandt en ejendom, flere biler - herunder en dyr luksusbil, samt designermøbler og et større pengebeløb.

Syv af de anholdte mænd fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen ved Retten i Aarhus med begæring om varetægtsfængsling. Den ottende mand er anholdt i Flensborg og er derfor begæret udleveret.

- Anholdelserne er kulminationen på længere tids efterforskning og et stærkt og tæt samarbejde med flere involverede politikredse og tysk politi samt Toldstyrelsen, siger ledende politiinspektør fra NSK Michael Kjeldgaard.



Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre og har derfor ikke flere oplysninger om sagen.