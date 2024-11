Organisationer vil stoppe stenbiderfiskeri

Galten FS er blevet kåret som 'Årets klub' i Region 3 under Dansk Boldspil-Union Jylland.

Det skriver organisationen på sin hjemmeside.

Galten FS bliver fremhævet for at være en breddefodboldklub med lige adgang for alle, for at lave initiativer, der fremmer det sociale fællesskab, for at have et børnevenligt miljø, der tiltrækker medlemmer, for sin uddannelse af trænere og for at være en synlig aktør i lokalsamfundet.

Klubben er gået fra 752 medlemmer i 2021 til 925 i 2023.