Organisationer vil hellere have penge end tøj til Ukraine

Nørskov peger på, at problemet med de nuværende danske indsamlinger af ikke mindst tøj er, at man samler det. Men bagefter køres det til den polsk-ukrainske grænse, hvorfra det i praksis er meget svært med en krig kørende at få tingene videre.

Svært at få tøj frem

Janne Tynell, der er stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet, peger også på, at det er svært lige nu at er svært at distribuere tøj og fødevarer.

Samtidig peger hun på, at befolkningen i Ukraine foreløbig kan købe det meste lokalt, hvilket også er med til at støtte den lokale økonomi på sigt.

- Der, hvor vi står lige nu, er kontante bidrag at foretrække. Det giver mulighederne for at dirigere pengene hen, hvor der er akut behov, og hvor befolkningen også kan være med til at definere, hvad der er behov for.

- Vi kan ikke håndtere alle de mange henvendelser om varer af alle mulige karakterer, som folk tilbyder sig med lige nu. Så den bedste og mest fleksible hjælp er lige nu med penge, som kan omstilles hurtigt efter det lokale behov, siger Tynell.