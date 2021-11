Organisationer forventer rekordmange ansøgere til julehjælp

Sidste år var det ifølge organisationerne især coronakrisen, som fik flere til at ansøge om hjælp. Årsagen var for nogle, at de havde mistet deres arbejde, mens andre oplevede, at priser på el og varme steg, fordi de var mere hjemme.



Men efter at Danmark er blevet fri for coronarestriktioner, er det i år stigende priser generelt i samfundet, som ventes at få flere til at søge, siger Lars Lydholm.

- Vi har nok en forventning om, at folk er fattigere i år. Altså, at deres rådighedsbeløb er lavere. Ikke fordi de har fået færre penge udbetalt, men simpelthen fordi varme, elektricitet, mad og så videre er blevet dyrere, siger han.