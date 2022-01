Ordning med lønkompensation bliver forlænget i to uger

Restriktionerne for kulturlivet blev lempet fra 12. januar, men der er fortsat restriktioner for blandt andet natklubber.

Serveringssteder må desuden ikke servere alkohol efter klokken 22.00 og skal lukke klokken 23.00.

Tilfredse arbejdsgivere

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger, at det er vigtigt, at man er blevet enig om fortsat at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser, der udfordres af corona.



- Jeg er også tilfreds med, at vi har besluttet at sætte os sammen igen og tage bestik af situationen i februar, siger han i pressemeddelelsen.