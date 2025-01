Optagelser afslører butikstyves tricks – butikker oplever rekordmange tyverier

Et par scanner blot en enkelt vare, men går sammen med deres lille datter igennem scan-selv-kassen med en vogn fyldt med ubetalte varer. En mand sniger sig ud ad indgangen med en vognfuld ubetalte vinflasker, som han forsøger at camouflere med toiletpapir. Og en anden mand distraherer kasseassistenten, mens en kvinde sniger sig forbi kassen med tyvekoster. Eksemplerne er blot et udpluk af en lang række forskellige metoder, som TV 2 nu kan dokumentere, at butikstyve benytter sig af i landets dagligvarebutikker.

Mand skjuler vinflasker med toiletpapir / Video: TV 2 News

Det er landets to store dagligvarekoncerner Coop og Salling Group samt medlemmer af brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, der for første gang har ladet TV 2 vise en lang række optagelser fra deres butikker for at sætte fokus på et stort problem: De oplever et voldsomt stigende antal tyverier i dagligvareforretningerne. - Problemet er enormt stort. Vi kæmper med det i detailbranchen, og vi mister enorme summer af penge, siger Charlie Kragdal, sikkerhedschef i Coop. Anmelder rekordmange Kædernes oplevelse bakkes op af nye opgørelser, som Rigspolitiet har lavet for TV 2.

Mor begår tyveri, da hun handler med datter / Video: TV 2 News

De viser, at butikkerne allerede inden årets slutning sidste år anmeldte det højeste antal tyverier i 24 år. Ser man alene på tyverier i dagligvarebutikker, blev der ved udgangen af november anmeldt 18.177 tyverier. Det er en stigning på 90 procent i forhold til samme periode i 2019.

Kilde: Rigspolitet

Spørger man Anders Hagh, administrerende direktør i Salling Group, hænger det stigende antal anmeldelser blandt andet sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne. Men det er mest af alt et udtryk for, at danskere er begyndt at stjæle mere fra butikkerne, fortæller han. - Jeg er overrasket over, hvordan tyveriet vokser og bliver ved med at vokse, siger den administrerende direktør for Salling Group, der blandt andet driver Føtex, Netto og Bilka. Video viser kreative metoder Han oplever, at tyvene generelt er blevet mere kreative. Optagelserne fra supermarkederne viser eksempelvis kunder, der distraherer butikspersonale for at slippe afsted med tyvekoster samt tyve, som bruger butikkens bagindgang til at slippe afsted med en indkøbsvogn fyldt med kaffe.

Tyve slipper ud via baglokale / Video: TV 2 News

Men optagelserne viser også, hvordan mange tyve fortsat benytter sig af relativt simple tricks under deres tyverier. De putter eksempelvis varer ned i medbragte poser eller tasker og undlader at betale for dem. Der er også flere eksempler på kunder, som blot scanner en enkelt vare eller en indkøbspose ved scan-selv-kasserne, men går ud af butikken med en indkøbsvogn fyldt med varer.

Kunde scanner blot en enkelt vare / Video: TV 2 News

I nogle tilfælde stjæler kunderne også, selvom de har deres børn med ude at handle.

Par handler ind med datter - scanner kun en enkelt vare / Video: TV 2 News

Nogle tyve slipper afsted med hel indkøbsvogn fyldt med ubetalt kaffe, vin, kød eller andre dagligvarer for flere tusinde kroner. Og i andre tilfælde stjæler de kun en enkelt eller nogle få varer, som bliver skjult under trøjen eller smidt i en medbragt taske uden at betale for dem. Milliarddyr kriminalitet Samlet set er der tale om en dyr fornøjelse for butikkerne.

Gruppe snyder kasseassistent / Video: TV 2 News

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd anslår, at der i 2024 er stjålet for over to milliarder kroner i den danske dagligvarehandel. Penge, som dagligvarebutikkerne er nødt til at hente ved at hæve priserne, lyder det. - Så det er jo egentlig alle danskere, der er nede og handle ind, som ender med at betale prisen, siger Anders Hagh, administrerende direktør i Salling Group. Dagligvarekæderne opfordrer nu politikerne på Christiansborg til at reagere. Folketinget behandler lige nu et forslag fra regeringen, der fra 1. februar vil fordoble bødestraffen for butikstyverier, så man mindst slipper med en bøde på 1000 kroner, første gang man begår butikstyveri. Men det er ikke nok, lyder det samstemmende fra Coop, Salling Group og De Samvirkende Købmænd. - Det er et godt skridt på vejen. Men der er ingen tvivl om, at det ikke er nok, hvis man for alvor skal knække den her kurve, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd. Efterlyser strengere straffe Der er blandt andet brug for endnu højere straffe, mener dagligvarekoncernerne. Minimumsstraffen bør være betragteligt højere end 1000 kroner, hvis man skal bremse mange af butikstyvene, lyder det fra blandt andre Coop. - Altså, hvis vi ser på udlandet, så ser man jo bødestraffe, der er oppe at ramme 5000 kroner, og det er jo noget, som alle vil kunne mærke, siger Coops sikkerhedschef, Charlie Kragdal. På Christiansborg gør det stigende antal anmeldelser indtryk på justitsminister Peter Hummelgaard (S). Han mener dog, at regeringen allerede med sin fordobling af bødestraffen har lagt op til markant strengere straffe. Han peger desuden på, at man også vil forhøje straffen for tyve, der gentagne gange begår tyverier. Og at man som minimum straffes med en bødestraf, der svarer til værdien af de varer, man har stjålet. - Med de strafskærpelser, vi har lagt op til, falder hammeren hårdt, mener han. Peter Hummelgaard er dog samtidig ikke afvisende over for butikskædernes ønske om yderligere stramninger. - Vi lytter altid til, om der er brug for yderligere. Også med straffehammeren i hånden. Det er jeg sådan set ikke tilbageholdene med, siger han.