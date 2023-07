Opråb: Tomme studiepladser får konsekvenser for samfundet

Trods et stigende optag på uddannelsen til sygeplejerske denne sommer, er det langt fra nok til at fylde pladserne på VIA University College op, hvor der samtidig også er masser af ledige studiepladser på uddannelserne til lærer, pædagog og socialrådgiver.

Den lave søgning til studiepladserne får konsekvenser for samfundet, fastslår prorektor på VIA University College Gitte Sommer Harrits.

- Vi står i en situation, hvor velfærdssamfundet risikerer at kollapse, fordi Danmark ikke får uddannet nok arbejdskraft til for eksempel skoler, børnehaver, vuggestuer, sygehuse og institutioner for udsatte mennesker, pointerer Gitte Sommer Harrits i en skriftlig kommentar.

VIA University College har i dag givet 833 besked om, at de kan starte på uddannelsen til sygeplejerske i år, og det er 10 procent flere end sidste år, men ikke nok til at fylde pladserne op.