Oplev tre øer på tre dage: 'Verdens Mindste Krydstogt' skal skabe øget turisme i det østjyske øhav

Hele projektet har til formål at skabe turisme på de østjyske øer uden for højsæsonen. Derfor kommer Verdens Mindste Krydstogt heller ikke til at sejle i skolernes sommerferie, men derimod i perioderne lige før og efter ferien.

- Der er ret mange turister, der besøger de her øer i højsæsonen. Men det er svært for øboerne at tjene alle deres penge i løbet af seks uger. Derfor er grobunden for vores projekt, at man kan forlænge sæsonerne, så de også kan tjene penge før og efter ferien, og derved ikke bare beholde deres forretning, men måske endda udvikle på den og tilbyde flere arbejdspladser, siger Helle Berthold Rosenberg.

Men foruden det primære formål med at skabe turisme uden for højsæsonen, så håber aktørerne bag også at projektet på længere sigt kan få flere til at bosætte sig på øerne i det østjyske øhav.