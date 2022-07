Opfordrer igen til coronatest på plejecentre - også pårørende

Fra fredag bliver personale i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare opfordret til at tage to selvtest for covid-19 om ugen.

Det skriver Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Og fra 15. august bliver det faste personale i ældreplejen i stedet opfordret til at tage en PCR-test hver 14. dag.

Er man løst tilknyttet personale i ældreplejen bliver man fra 15. august opfordret til at tage en selvtest før en vagt, hvis man ikke har mulighed for at tage en PCR-test.