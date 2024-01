Opfordrer folk til at gardere sig mod oversvømmelser

Der er endnu engang voldsomt vejr rundtom i landet, og det giver oversvømmelsesrisiko i store dele af Danmark.

Kombinationen af smeltevand, stærk vind og store mængder regn kan udvikle sig og give store problemer på tværs af landet.

Det skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at vandmættet jord og overfyldte å-systemer i forvejen har svært ved at følge med, og derfor kan vand og vind udgøre et stort problem de næste par dage.

Beredskaberne opfordrer derfor danskerne til at gardere sig mod oversvømmelser.

Bjarne Nigaard er sekretariatschef i Danske Beredskaber, og han fortæller i pressemeddelelsen, at beredskaberne står klar i hele landet, også selv om det er den sydvestlige del, der umiddelbart står hårdest for skud.

