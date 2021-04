Opbakning til genåbning med coronapas: En god løsning

Pernille Ryge Koch, der er selvstændig, mener, at vi skal gøre det, der er nødvendigt, for at vi kan genåbne mere.



- Min holdning er, at vi skal gøre det, der skal til for at få vores hverdag tilbage. Jeg er selv selvstændig, og hvis jeg skal have klienter i min kostvejledning i morgen, skal de fremvise et coronapas, så det skal jeg selvfølgelig også. Vi skal passe på hinanden. Jeg har et fitnesscenter også, og jeg vil gerne snart til at åbne det. Er coronapasset betingelsen for, at jeg får lov til det, så er det et coronapas, siger Pernille Ryge Koch.

Danskerne er villige til at følge anbefalingerne

67 procent af danskerne mener, at et coronapas er en god idé, viser en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau.

Det kommer ikke bag på Michael Bang Petersen, der er professor ved institut for statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af projektet HOPE, der studerer danskernes adfærd og holdninger under coronakrisen.



- Vi er villige til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når det handler om at beskytte hinanden. Og her har vi i hvert fald i relativ stor udstrækning taget coronapasset til os som et værktøj i den forbindelse, siger han.

Tror du, det forbliver sådan, eller er det et øjebliksbillede?

- Overordnet set har vi igennem pandemien set, at folk er villige til at følge de råd og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med. Men vi ved også, at noget, som betyder noget for folk, er, hvor besværligt det er. Og hvis der nu i mange uger frem er lange køer foran testcentrene, og man skal bruge lang tid på at få de her tests, så tror jeg, at det kan begynde at slide, siger Michael Bang Petersen.

Næste fase i genåbningsplanen er fastsat til den 13. april, hvor indkøbscentre og stormagasiner med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan slå dørene op.