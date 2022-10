Onsdag eftermiddag er strømmen næsten gratis

Timen før, mellem 13-14, er prisen 3 øre per kilowatt-time, så her er det også ret billigt.

Forklaringen er, at der er en del vind i Europa, som giver masser af blæst til vindmøllerne. Og så kommer der en del vand i Norge og Sverige, der giver en ordentlig mængde vandkraft.

- Vi forventer faktisk, at det holder ved et stykke tid. Lige nu lader det til, at der er vind frem til weekenden, og vi regner med, der kommer til at falde en del vand, siger Jack Kristensen.

- Det er jo sandsynligt nok de tidspunkter, hvor der ikke er meget forbrug, hvor det er billigst, siger han.

- De foregående dage har vi været langt højere oppe i pris.

Elpriserne er altså meget høje for tiden, så det er ret ekstraordinært.

På de dyreste tidspunkter - når folk står op og ved aftensmadstid - er prisen for tiden oppe omkring 1,10-1,20 kroner per kilowatt-time, fortæller Jack Kristensen.

Krig og spændinger